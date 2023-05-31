Поиск

Андрей Рублев вышел в третий круг Roland Garros

Александр Шевченко выбыл из турнира

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев пополнил число теннисистов, пробившихся в третий круг соревнования Большого шлема в Париже.

На второй стадии соревнования седьмая ракетка мира обыграл 61-ю ракетку Корентен Муте из Франции – 6:4, 6:2, 3:6, 6:3.

В третьем круге россиянин сыграет с 48-й ракеткой Лоренсо Сонего (Италия).

Еще один представитель России, Александр Шевченко (87-й номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов) уступил итальянцу Лоренцо Музетти (18). Счет – 6:1, 6:1, 6:2 в пользу Музетти.

Андрей Рублев Roland Garros теннис Александр Шевченко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Федор Смолов продлил контракт с "Динамо"

Федор Смолов продлил контракт с "Динамо"

"Реал" признан самым дорогим клубом мира по версии Forbes

"Реал" признан самым дорогим клубом мира по версии Forbes

Потапова, Касаткина и Блинкова вышли в третий круг Roland Garros

"Счастлив, что этот сезон закончился". Итоги первого круга Roland Garros

"Счастлив, что этот сезон закончился". Итоги первого круга Roland Garros

Футболисту "Спартака" предъявили обвинение в контрабанде 1370 кг наркотиков

Медведев сенсационно проиграл 172-й ракетке мира в первом круге Roland Garros

Медведев сенсационно проиграл 172-й ракетке мира в первом круге Roland Garros

FIDE пригласила Карякина для участия в Кубке мира

FIDE пригласила Карякина для участия в Кубке мира

Сборная России по футболу летом не сыграет

РПЛ назвала список претендентов на звание лучшего футболиста сезона

РПЛ назвала список претендентов на звание лучшего футболиста сезона

Сборная Канады победила Германию и в 28-й раз выиграла ЧМ по хоккею

Сборная Канады победила Германию и в 28-й раз выиграла ЧМ по хоккею
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });