Андрей Рублев вышел в третий круг Roland Garros
Александр Шевченко выбыл из турнира
Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев пополнил число теннисистов, пробившихся в третий круг соревнования Большого шлема в Париже.
На второй стадии соревнования седьмая ракетка мира обыграл 61-ю ракетку Корентен Муте из Франции – 6:4, 6:2, 3:6, 6:3.
В третьем круге россиянин сыграет с 48-й ракеткой Лоренсо Сонего (Италия).
Еще один представитель России, Александр Шевченко (87-й номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов) уступил итальянцу Лоренцо Музетти (18). Счет – 6:1, 6:1, 6:2 в пользу Музетти.