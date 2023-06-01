Карякин выступил категорически против участия в Кубке мира без флага РФ

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что участие в Кубке мира-2023 по шахматам, на который он получил приглашение, противоречит его позиции.

"Это мой любимый турнир, он проходит по нокаут-системе. Я не раз очень успешно там выступал. Но дело в том, что конкретно в предстоящем турнире я не смогу представлять свою страну, не смогу играть под своим флагом и в случае успешного выступления не смогу услышать гимн России. Соответственно, я категорически против этого. Моя позиция не меняется, я ее много раз высказывал", - написал 33-летний Карякин в своем телеграм-канале.

Турнир пройдет с 29 июля по 25 августа в Баку, подтвердить свое участие в нем необходимо до 2 июня. Россияне будут играть под нейтральным флагом, тогда как Карякин заявлял, что в международных турнирах согласится играть только под государственной символикой РФ.

Помимо Карякина, из россиян приглашения на Кубок мира получили Владимир Федосеев, Антон Демченко, Алексей Сарана, Михаил Антипов, Арсений Нестеров, Андрей Есипенко, Давид Паравян; в женский турнир - Александра Горячкина, Лея Гарифуллина, Алина Бивол.