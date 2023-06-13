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Месси заверил, что больше не сыграет на ЧМ

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Аргентинский футболист Лионель Месси заявил, что больше не сыграет на чемпионатах мира.

"Это (ЧМ-2022 в Катаре) был мой последний чемпионат мира. Посмотрим, как пойдут дела, но в принципе нет, на следующий чемпионат мира я не поеду", - приводит слова Месси Marca.

35-летний Месси сыграл на пяти чемпионатах мира, на одном из них – в 2022 году – стал обладателем золотой медали. В июне этого года он покинул французский "Пари Сен-Жермен", а потом объявил о переходе в американский "Интер Майами".

Лионель Месси ЧМ-2022 Пари Сен-Жермен Интер Майами
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