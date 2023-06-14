Взвешивание участников второго этапа боксерского "Кубка Победы" прошло в Петербурге

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Процедура взвешивания участников второго этапа "Кубка Победы" по боксу состоялась в Петербурге в среду, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

В Санкт-Петербурге в рамках Спортивных игр Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встретятся команды "Ленинград" и "Сибирь", а также "Тула" и "Кавказ".

Результаты взвешивания

"Тула" (боксёры из Центрального федерального округа) – "Кавказ" (Северо-Кавказский ФО):

До 58 кг. Серж Восканян (Кострома, 57,7 кг) - Айгум Казакмурзаев (Республика Дагестан, 57,8 кг);

До 65 кг. Павел Федоров (Иваново, 64,7 кг) – Наби Юсупов (Республика Дагестан, 64,85 кг);

До 73 кг. Игорь Свиридченков (Воронеж, 72,8 кг) - Чеэрав Ашалаев (Республика Дагестан, 72,9 кг);

До 80 кг. Гарник Геворгян (Санкт-Петербург, 79,6 кг) - Бешто Шавлаев (Чеченская Республика, 79,7 кг);

Свыше 86 кг. Светослав Тетерин (Рязань, 105 кг) - Магомед-Султан Мусаев (Республика Дагестан, 98,65 кг);

"Ленинград" (Санкт-Петербург и Северо-Западный ФО) – "Сибирь" (Сибирский и Дальневосточный ФО):

До 58 кг. Всеволод Шумков (58,2 кг) – Никита Буренков (Кемеровская область, 58,04 кг);

До 65 кг. Илья Попов (64,8 кг) – Никита Куксенкин (Республика Хакасия, 64,75 кг);

До 73 кг. Павел Сосулин (72,75 кг) – Егор Шапочанский (Иркутская область, 72,75 кг);

До 80 кг. Руслан Колесников (79,75 кг) – Кантемир Тажев (Омская область, 79,55 кг);

Свыше 86 кг. Иван Верясов (114 кг) - Орудж Мамедов (Иркутская область, 96,85 кг).

Соревнования проходят в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях (до 58, до 65, до 73, до 80 и свыше 86 кг). Формула боя - четыре раунда по три минуты. В случае равенства очков на судейских записках в поединке победа присуждается тому боксёру, кто был лучшим в последнем раунде.

Ранее в полуфинал вышли команды "Кама" (Приволжский ФО) и "Москва", которые на четвертьфинальной стадии победили "Сталинград" (Южный ФО) и "Урал" (Уральский ФО) соответственно.

Полуфиналы пройдут на третьем этапе, который состоится в Казани 8 или 9 июля. Суперфинал "Кубка Победы-2023" и матч за третье место пройдут 15 июля в Оренбурге.

Призовой фонд "Кубка Победы" составит 7,5 млн рублей. За победу команда получит 3 млн, за второе место – 2 млн, за третье – 1 млн. При этом за каждую победу боксёр получит по 30 тыс. руб.