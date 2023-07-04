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Россию лишили права провести женский чемпионат Европы по гандболу

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Европейская федерация гандбола (ЕГФ) решила перенести чемпионат Европы-2026 среди женщин из России в другую страну, говорится в сообщении пресс-службы Федерации гандбола России (ФГР).

"К сожалению, на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях. А текущие условия не позволяют своевременно реализовать все этапы подготовки к такому крупному турниру. Это касается инспекционных визитов представителей ЕГФ, технического обеспечения арен, приезда болельщиков из других стран и других ключевых оперативных вопросов", - говорится в сообщении.

"В связи с этим после консультаций с руководством ЕГФ было принято решение о переносе чемпионата Европы 2026 года из России в другую страну. Для всего российского спортивного и гандбольного сообщества оно является очень тяжелым, ведь для того, чтобы получить право организовать турнир, была проведена огромная работа. Надеемся на понимание поклонников гандбола", - отмечается в тексте обращения российской организации.

Россия получила право принять ЧЕ-2026 в ноябре 2021 года.

гандбол ЕГФ
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