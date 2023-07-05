Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Уимблдоне

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Первая ракетка России Даниил Медведев нанес поражение британцу Артуру Фери в матче первого круга теннисного турнира Большого шлема в Уимблдоне (Великобритания).

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4, 6:3 в пользу россиянина, который в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов занимает третье место. Фери – на 391-й строчке, для участия в турнире он получил специальное приглашение (wid card).

Матч должен был пройти сутками ранее, но был отложен из-за непогоды.

Во втором круге Медведев сыграет с победителем пары Адриан Маннарино (Франция, №35 рейтинга ATP) – Александр Шевченко (Россия, 97).

Турнир в Уимблдоне входит в серию соревнований Большого шлема, его матчи проводятся на травяном покрытии. В 2022 году организаторы запретили в нем участвовать россиянам и белорусам из-за ситуации на Украине. В результате от WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) последовали штрафные санкции, сам турнир был лишен возможности разыгрывать рейтинговые очки.