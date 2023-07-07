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Арбитр Карасев обслужит матч за Суперкубок России "Зенит" - ЦСКА

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Арбитр Сергей Карасев назначен на матч за Суперкубок России между петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза в пятницу.

Помогать Карасеву будут ассистенты Игорь Демешко, Алексей Лунев. Резервный судья – Артём Чистяков; за работу на системе VAR будет отвечать Виталий Мешков; ассистент – Максим Гаврилин.

Матч пройдет 15 июля в Казани на стадионе "Ак Барс Арена". Матчи за Суперкубок России традиционно предваряют старт чемпионата страны по футболу, в борьбе за трофей принимают участие действующие чемпион (в данном случае – "Зенит") и обладатель Кубка страны (ЦСКА).

Зенит Суперкубок России ЦСКА
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