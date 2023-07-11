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Гонщик Red Bull Риккардо перешел в Alpha Tauri на правах аренды

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Австралийский пилот Даниэл Риккардо до конца сезона будет выступать за Alpha Tauri, сообщает пресс-служба команды, выступающей в чемпионате мира по автогонкам класса "Формула-1"

Гонщик принадлежит сейчас Red Bull и является его резервным пилотом. В Alpha Tauri он перешел на правах аренды, здесь он заменит покинувшего команду Ника де Вриса, не заработавшего со старта чемпионата ни одного очка. Два балла набрал другой гонщик Alpha Tauri японец Юки Цунода. В Кубке конструкторов команда занимает последнее, десятое место.

Следующий гоночный уикенд "Формулы-1" пройдет с 21 по 23 июля в рамках Гран-при Венгрии. Риккардо, выступающий в "Королевских гонках" с 2011 года, должен в Венгрии выступить. На счету 23-летнего австралийца восемь выигранных этапов в карьере.

Red Bull Формула-1 Даниэл Риккардо Alpha Tauri Ник де Врис
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