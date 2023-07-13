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Жабер и Вондроушова сыграют в финале Уимблдона

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Тунисская теннисистка Онс Жабер обыграла белоруску Арину Соболенко в полуфинале турнира Большого шлема в Уимблдоне (Великобритания).

Результат встречи - 6:7 (5:7), 6:4, 6:3.

Жабер, вышедшая в финал Уимблдона второй год подряд, занимает шестое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Соболенко - второе.

За победу на турнире Жабер сразится с чешкой Маркетой Вондроушовой (42-я строчка рейтинга), для которой этот финал Уимблдонского турнира станет первым в карьере.

Вондроушова в своем полуфинале обыграла украинку Элину Свитолину (76) со счетом 6:3, 6:3.

Уимблдонский турнир проходит на кортах с травяным покрытием. В 2022 году организаторы запретили в нем участвовать россиянам и белорусам из-за ситуации на Украине. В результате от WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) последовали штрафные санкции, турнир лишился возможности разыгрывать рейтинговые очки.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

Уимблдон теннис
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