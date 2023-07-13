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Агент теннисистки Андреевой опроверг ее планы сменить гражданство

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Сведения о намерении российской теннисистки Мирры Андреевой сменить спортивное гражданство на французское не соответствуют действительности, заявил ее агент Лев Кассиль.

"Информация о смене гражданства не соответствует действительности. Мирра продолжает выступать за Россию", - приводит слова агента "Матч ТВ".

Ранее о возможном переходе Андреева на выступления под французским флагом сообщило издание Tennis World USA.

16-летняя Андреева сейчас занимает 102-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На дебютном для нее взрослом Уимблдоне она дошла до четвертого круга.

Уимблдон теннис Мирра Андреева Лев Кассиль
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