Агент теннисистки Андреевой опроверг ее планы сменить гражданство

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Сведения о намерении российской теннисистки Мирры Андреевой сменить спортивное гражданство на французское не соответствуют действительности, заявил ее агент Лев Кассиль.

"Информация о смене гражданства не соответствует действительности. Мирра продолжает выступать за Россию", - приводит слова агента "Матч ТВ".

Ранее о возможном переходе Андреева на выступления под французским флагом сообщило издание Tennis World USA.

16-летняя Андреева сейчас занимает 102-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На дебютном для нее взрослом Уимблдоне она дошла до четвертого круга.