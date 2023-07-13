Полузащитник Пулишич перешел из "Челси" в "Милан"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной США Кристиан Пулишич подписал контракт с "Миланом", сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

Соглашение 24-летнего Пулишича с "Миланом" рассчитано до 30 июня 2027 года, оно предусматривает возможность продления еще на год.

Предыдущим клубом футболиста был английский "Челси", цвета которого он защищал с января 2020 года. За лондонскую команду американец сыграл в 145 играх, забил 26 голов, по разу выиграв Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Также он провел 60 матчей за сборную США, забил 25 мячей, дважды выиграл Лигу наций КОНКАКАФ.