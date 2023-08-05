Лукашенко назвал санкции против спортсменов убийством духа и смысла олимпийского движения

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал международные санкции против белорусских и российских спортсменов попыткой вычеркнуть сильных конкурентов из мирового спорта.

"Вы пытаетесь вычеркнуть сильных конкурентов из международного спорта. Вы хотите отнять наши спортивные победы. Вы убиваете дух и смысл олимпийского движения", - заявил он в субботу на церемонии открытия игр СНГ в Минске, обратившись к "мировым заправилам".

Подобный курс он назвал признаком слабости и страха тех, кто управляет мировым спортом, а также попыткой спрятаться за "железным занавесом" от правды жизни.

Как заявил Лукашенко, "это признание силы наших глубинных ценностей, которые разделяет подавляющее большинство людей на планете, в том числе простые европейцы и американцы".

II Игры стран СНГ проходят 4-14 августа в Белоруссии. Спортсмены 22 стран разыгрывают медали в 20 видах спорта. Среди участников игр заявлено 408 российских атлетов.