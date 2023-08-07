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"Спартак" подписал контракт с футболистом "Олимпиакоса" Рябчуком

"Спартак" подписал контракт с футболистом "Олимпиакоса" Рябчуком
Фото: Harry Langer/vi/DeFodi Images via Getty Images

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Защитник сборной Молдавии Олег Рябчук перешел в "Спартак", сообщается на сайте московского футбольного клуба.

С 25-летним левым защитником "Спартак" подписал трехлетний контракт.

В московский клуб Рябчук перешел из греческого "Олимпиакоса", за который играл с начала 2021 года и стал двукратным чемпионом Греции. За "Олимпиакос" он провел 120 матчей.

Футболист является воспитанником футбола Португалии, куда переехал в раннем детстве. В этой стране на юношеском и молодежном уровне он играл за "Спортинг" и "Порту".

В составе сборной Молдавии Рябчук провел 41 матч. В 2020-2022 годы признавался лучшим футболистом Молдавии.

Рябчук - третье приобретение "Спартака" в летнее трансферное окно вслед за полузащитниками Хесусом Мединой и Тео Бонгондой.

Спартак футбол Греция Португалия Олег Рябчук
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