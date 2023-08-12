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Теннисистка Касаткина проиграла Рыбакиной в 1/4 финала турнира в Монреале

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) уступила Елене Рыбакиной из Казахстана.

Противостояние завершилось поражением Касаткиной со счетом 7:5, 5:7, 6:7 (10).

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Касаткина занимает 14-е место, что является лучшим результатом среди россиянок. Чемпионка Уимблдона-2022 Рыбакина является четвертой ракеткой мира.

В полуфинале Рыбакина встретится с другой представительницей России Людмилой Самсоновой (18 номер рейтинга), которая ранее прошла швейцарку Белинду Бенчич (13) - 6:4, 6:4.

Открытый чемпионат Канады по теннису проходит на хардовом покрытии и имеет призовой фонд почти 2 млн 800 тыс. долларов.

теннис Дарья Касаткина
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