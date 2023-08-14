Чемпион ОИ по гребле Дубровский умер в возрасте 83 лет

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион по гребле Борис Дубровский скончался на 84 году жизни, сообщает пресс-служба Федерации гребного спорта России.

"Федерация гребного спорта России соболезнует об утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Дубровский – победитель Олимпиады-1964 в двойке парной. В этой же дисциплине и в том же году выиграл чемпионат Европы. В 1962 году становился серебряным призером ЧМ.