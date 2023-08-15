СБР планирует задействовать строящуюся трассу в Чебоксарах в сезоне-2024/25

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Первые соревнования на лыжероллерной трассе, которая в настоящий момент возводится в биатлонном центре в Чебоксарах, можно будет проводить в сезоне-2024/25, заявил "Интерфаксу" президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

"Уже спрофилирована практически вся трасса. Смонтирована система оснежения, это важно для важно для наших видов спорта, чтобы как можно раньше сделать снег. Мощная система освещения, которая поможет проводить соревнования даже в вечернее время, что тоже важно для наших территорий. Это будет современный биатлонный комплекс. Основной объем работ сделан, остаются чистовые истории", - сказал Майгуров.

"Мы уже делаем определенные планы на сезон-2024/25. Естественно, сначала будут тестовые соревнования, а потом, возможно, и этапы Кубка России", - подчеркнул глава СБР.

Как пояснили в Минспорта Чувашии, строительство биатлонного центра в республике ведется с 2014 года. В предыдущие годы были построены административно-бытовое здание с раздевалками, гостиница с номерным фондом. Однако отсутствие лыжероллерной трассы с биатлонным стрельбищем не позволяет функционировать центру в полном объеме.

Проект сроком строительства с 2023 по 2024 годы позволит охватить все виды программ по биатлону и лыжным гонкам, а также создаст возможности для проведения онлайн-трансляций. На объекте смогут тренироваться спортсмены разных видов спорта - биатлонисты, лыжники, триатлонисты и велосипедисты. Предполагается создание условий и для спортсменов с ограниченными возможностями.