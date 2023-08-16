Переход футболиста "Динамо" в европейский клуб вновь оказался на грани срыва

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян не вылетел в Испанию для прохождения медосмотра и подписания контракта с местным клубом "Реал Сосьедад", сообщает "Чемпионат".

Отмечается, что в переговорах между российским футболистом и клубом из Испании возникли проблемы. В результате Захарян пока остается в Москве и тренируется с "Динамо".

Ранее сообщалось, что Захарян согласовал условия контракта с "Реалом Сосьедад".

В прошлом году сорвался переход Захаряна в английский "Челси", в этом – в итальянский "Лацио".

За основную команду "Динамо" 20-летний Захарян провел 89 игр, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Также на его счету семь матчей за сборную России, в том числе пять – в стартовом составе.