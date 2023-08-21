Боец Павел Витрук выступил за бой-реванш Петра Яна с Шоном О’Мэлли в UFC

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Российский боец АСА легчайшего веса Павел Витрук не считает случайной победу американца Шона О'Мэлли его соотечественником Алджамейном Стерлингом в поединке за чемпионский пояс UFC. Также он выразил желание увидеть бой-реванш О'Мэлли с россиянином Петром Яном.

"Безусловно к О'Мэлли нужно относится серьезно, как и к любому другому бойцу как минимум в топ-15. Считаю ли я, что это было случайностью, то я скажу, что нет! Если смотреть его бои, то он постоянно наносит такие удары. И видно было, что он его и готовил против Стерлинга, когда тот будет на него кидаться!" - сказал Витрук "Интерфаксу".

"Казалось, что на бумаге Стерлинг - явный фаворит, да и большинство так думало. Но вышло всё наоборот. Я думаю, что Стерлинг рассчитывал на победу и думал освободить место для Мераба Двалишвили, поднявшись в весе. Но теперь я думаю, что Стерлинг будет делать все для реванша. Но я бы больше хотел увидеть реванш О'Мэлли с Петей, так как считаю, что Шон тот бой явно проиграл", - отметил российский боец.

20 августа О'Мэлли нокаутировал Стерлинга на турнире UFC 292 в Бостоне и стал новым чемпионом в легчайшем весе. 22 октября 2022 года О'Мэлли победил Яна.