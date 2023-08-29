Джокович вновь станет первой ракеткой мира по итогам US Open

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Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович вернет себе статус первой ракеткой мира после завершения турнира Большого шлема US Open в США.

В первом круге соревнования серб, в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов ныне занимающий второе место обыграл 84-ю ракетку мира француза Александра Мюллера – 6:0, 6:2, 6:3. После этого в активе Джоковича стало 9840 рейтинговых очков. У нынешней первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса – 7825. Действующий чемпион US Open Алькарас максимум (даже в случае успешной защиты титула) сможет набрать 9815 очков.

Что касается Джоковича, рейтинг ATP он возглавлял продолжительное время. Он – рекордсмен по числу титулов на турнирах Большого шлема – 23.