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Карпин вызвал шесть новых игроков в сборную России по футболу

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным внес изменения в состав игроков, вызванных на сентябрьский сбор национальной команды.

"Помимо Эдгара Севикяна (решил выступать за Армению - ИФ), подготовку к матчам с Египтом (7 и 11 сентября) и Катаром (12 сентября) по медицинским причинам пропустят Евгений Морозов, Владимир Хубулов, Сергей Бабкин, Никита Кривцов, Александр Черников", - говорится в заявлении РФС.

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При этом на сбор вызваны шесть игроков: Михаил Кержаков, Александр Коваленко (оба – "Зенит", Санкт-Петербург), Никита Салтыков, Владислав Шитов (оба – "Крылья Советов", Самара), Данила Прохин ("Ростов", Ростов-на-Дону) и Даниил Кузнецов ("Рубин", Казань).

Полный список футболистов, вызванных на сентябрьский сбор

Вратари: Матвей Сафонов, Станислав Агкацев (оба ­– "Краснодар"), Илья Лантратов ("Локомотив", Москва) Илья Помазун ("Урал", Екатеринбург), Владислав Тороп (ЦСКА, Москва), Михаил Кержаков ("Зенит", Санкт-Петербург).

Защитники: Вячеслав Караваев ("Зенит", Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов (все – "Спартак", Москва), Сергей Волков ("Краснодар"), Виктор Александров ("Пари НН", Нижний Новгород), Артём Макарчук, Вячеслав Литвинов (оба ­– "Сочи"), Александр Солдатенков ("Крылья Советов", Самара), Дмитрий Скопинцев ("Динамо", Москва), Андрей Лангович, Виктор Мелехин, Илья Вахания, Данила Прохин (все – "Ростов", Ростов-на-Дону), Егор Погостнов ("Локомотив" Москва).

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Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все – "Локомотив", Москва), Данил Глебов ("Ростов", Ростов-на-Дону), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (оба – "Динамо", Москва), Антон Зиньковский ("Спартак", Москва), Максим Мухин, Иван Обляков, Никита Ермаков (все – ЦСКА, Москва), Александр Юшин ("Урал", Екатеринбург), Александр Головин ("Монако"), Степан Оганесян ("Оренбург"), Ярослав Михайлов ("Пари НН", Нижний Новгород"), Дмитрий Васильев, Александр Коваленко (оба – "Зенит" Санкт-Петербург), Кирилл Кравцов ("Сочи), Никита Салтыков ("Крылья Советов", Самара), Даниил Кузнецов ("Рубин", Казань).

Нападающие: Николай Комличенко ("Ростов", Ростов-на-Дону), Александр Соболев ("Спартак", Москва), Константин Тюкавин ("Динамо", Москва), Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва), Тамерлан Мусаев ("Балтика", Калининград), Владислав Шитов ("Крылья Советов", Самара).

футбол Валерий Карпин
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