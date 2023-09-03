Даниил Медведев пробился в четвертый круг US Open

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Первая ракетка России Даниил Медведев победил аргентинца Себастьяна Баеса в матче третьего круга турнира Большого шлема US Open в США.

Результат встречи – 6:2, 6:2, 7:6 (8:6)

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Медведев занимает третье место, Баес – 32-е.

Борьбу за выход в полуфинал Открытого чемпионата США Медведев поведет с 13-й ракеткой мира австралийцем Алексом Де Минором.

Медведев в 2021 году становился победителем US Open.

В свою очередь, в женском одиночном разряде россиянка Екатерина Александрова (№20 рейтинга WTA) проиграла матч третьего круга представительнице Чехии Маркете Вондраушовой (9) – 2:6, 1:6.

Матчи соревнования проходят на хардовом покрытии, а сам турнир входит в серию состязаний Большого шлема. Серия является самой престижной в теннисе и объединяет четыре турнира: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.