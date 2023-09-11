Матыцин заявил о желании многих иностранцев выступить в Играх Дружбы в РФ

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU -Китай и представители других зарубежных стран изъявили желание принять участие в Играх Дружбы в Екатеринбурге в 2024 году, заявил министр спорта Олег Матыцин.

"Мы нацелены на международное взаимодействие в рамках Игр Дружбы и Игр Будущего. В Играх Дружбы уже подтверждено участие команды Китая, интерес выражают и другие иностранные сборные. Мы уверены, что Игры пройдут успешно и будет заложено начало настоящему движению", – сказал Матыцин, выступая на панельной дискуссии "Спортивный Дальний" в рамках Восточного экономического форума.

Участниками сессии также стали помощник президента РФ Игорь Левитин, и. о. председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова, председатель Совета молодых дипломатов Министерства иностранных дел РФ Константин Колпаков, семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина, основатель программы по развитию российского автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг, президент Федерации гребного спорта России, олимпийский чемпион Алексей Свирин, генеральный директор оргкомитета Игр Дружбы Алексей Сорокин и председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Матыцин отметил, что в России настало время для формирования национального проекта "Спорт", поскольку спорт интегрирован во все сферы деятельности граждан РФ.

Левитин, в свою очередь, сообщил, что медалисты Игр Дружбы будут приравнены к призерам ОИ.

"Президент дал поручение приравнять медалистов Игр Дружбы к призерам Олимпийских игр, они получат те же выплаты, что и олимпийские призеры. Если иностранный спортсмен займет призовое место, он также получит выплаты. Все возвращается на круги своя. Для нас это не ново", – сказал помощник президента России.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. Министерство спорта РФ представлено на форуме стендами "Спорт – норма жизни" и "Арена ГТО".

Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года, в турнирах по 27 видам спорта.

Первые Игры будущего пройду с 23 февраля по 3 марта 2024 года в Казани. Соревнования пройдут по 16 гибридным дисциплинам, сочетающих физические и киберспортивные состязания.