Чемпион ОИ Батыргазиев пообещал жаркий бокс в поединке с Луцесом

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев рассчитывает показать красивый бокс в поединке против венесуэльца Эндера Луцеса.

"Очень рад тому, что у меня есть дата боя и соперник. Я уже начал подготовку и провожу тренировочный лагерь в Сочи. Готовимся на 20 октября. Хочу порадовать всех красивым боксом. Хочу поблагодарить Федерацию бокса России и Ural FC за предоставленную возможность. Сейчас изучаю соперника, мне предстоит провести колоссальную работу. Лагерь только стартовал, но ждите этого боя – будет жарко", - сказал Батыргазиев, слова которому "Интерфаксу" предоставила пресс-служба Федерации бокса России.

10-раундовый поединок представителей легкого веса пройдет 20 октября в Перми и возглавит турнир Ural FC в рамках форума "Россия – спортивная держава". Шоу пройдёт при поддержке Федерации бокса России.

25-летний Батыргазиев (чемпион ОИ-2020, четырехкратный чемпион России) и 24-летний Луцес на профессиональном ринге не знают поражений. Россиянин выиграл все девять поединков (шесть – нокаутом), венесуэлец – все 20 (16 – нокаутом).