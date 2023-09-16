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Лидирующий в РПЛ "Краснодар" сыграл вничью с "Ахматом"

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Матч восьмого тура чемпионата России по футболу между грозненским "Ахматом" и ФК "Краснодар" завершился со счетом 1:1.

На 3-й минуте игры в Грозном Илья Олейников вывел хозяев вперед. Гости отыгрались на 38-й минуте, отличился Жоау Батчи.

"Краснодар" продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 18 очков. На два балла отстают самарские "Крылья Советов" и московское "Динамо". "Ахмат" - на девятом месте, 11 очков.

Ахмат футбол РПЛ ФК Краснодар
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