Лидирующий в РПЛ "Краснодар" сыграл вничью с "Ахматом"
Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Матч восьмого тура чемпионата России по футболу между грозненским "Ахматом" и ФК "Краснодар" завершился со счетом 1:1.
На 3-й минуте игры в Грозном Илья Олейников вывел хозяев вперед. Гости отыгрались на 38-й минуте, отличился Жоау Батчи.
"Краснодар" продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 18 очков. На два балла отстают самарские "Крылья Советов" и московское "Динамо". "Ахмат" - на девятом месте, 11 очков.