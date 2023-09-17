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Дмитрий Хохлов покинул "Сочи" после поражения от "Спартака"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Главный тренер футбольного клуба "Сочи" Дмитрий Хохлов ушел в отставку, сообщает пресс-служба ФК.

"Футбольный клуб "Сочи" и главный тренер Дмитрий Хохлов прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Контракт со специалистом будет расторгнут", - говорится в сообщении.

"Наш клуб благодарит Дмитрия Валерьевича за проделанную совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере и на всем жизненном пути", - отмечается в тексте обращения.

На посту главного тренера "Сочи" Хохлова сменил 49-летний Александр Точилин. Ранее он уже занимал эту должность, а в последнее время был помощником Хохлова.

47-летний Хохлов возглавил "Сочи" в апреле этого года.

Последний матч под руководством Хохлова "Сочи" провел 16 сентября, уступив "Спартаку" в Москве (0:1). Сейчас сочинский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в восьми матчах 6 очков.

Дмитрий Хохлов Сочи футбол
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