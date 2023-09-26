Гассиев назвал Валлина "посильнее предыдущих" соперников

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Российский боксер Мурат Гассиев считает своего соперника по предстоящему поединку шведа Отто Валлина более сильным, чем тех, с кем он дрался раньше, но это, по словам россиянина, не повод недооценивать его предыдущих оппонентов.

"Зрители, эксперты, критики всегда недовольны моими соперниками. Этот не такой, Денис Лебедев старый, Кшиштоф Влодарчик однообразный, Юниер Дортикос - такой, Александр Усик - такой. Никому не угодишь. Я ко всем соперникам отношусь одинаково уважительно и никого не недооцениваю", - приводит слова Гассиева пресс-служба Федерации бокса России.

"Для меня это будет пятый бой в тяжелом весе. И да, у меня в соперниках боксер посильнее предыдущих. Но готовлюсь к нему я так же серьезно, как и к предыдущим боям", - подчеркнул 29-летний Гассиев.

По словам россиянина, Валлин впечатлил его в поединке с британцем Тайсоном Фьюри, несмотря на поражение шведа.

"Я смотрел нарезки того боя еще до того, как узнал, что Валлин будет моим соперником. Это волевой и обученный боксер, который идет вперед. Отто настырный. И Фьюри было нелегко, а Фьюри – тяжеловес номер один в мире. И тогда я был приятно удивлён - никому неизвестный парень доставил первому номеру в тяжёлом весе такие проблемы", - рассказал российский боксер.

Однако сильные стороны шведа Гассиев назвать пока отказывается

"На этот вопрос мне будет легче отвечать уже после боя, но Валлин уже боксировал на топ-уровне, входит в топ-15 рейтингов. Наверное, он не просто так там оказался. В его послужном списке хорошие бои не только с Фьюри. Ни в коем случае нельзя недооценивать Валлина, нужно подготовиться максимально серьезно", - сказал Гассиев.

В предстоящем 30 сентября в Турции поединке Гассиев будет защищать пояс WBA Inter-Continental в тяжелом весе.