Первая ракетка России разгромно проиграла в четвертьфинале турнира в Токио

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в 1/2 финала турнира в Токио.

В четвертьфинале соревнования она потерпела поражение от представительницы США Джессики Пегулы – 1:6, 0:6.

Касаткина является первой ракеткой России, а в рейтинге Женской теннисной ассоциации занимает 13-е место. Пегула – на четвертом месте в рейтинге WTA.

Между тем, путевки в полуфинал смогли завоевать россиянки Вероника Кудерметова (№19 в рейтинге WTA) и Анастасия Павлюченкова (86). На этой стадии они сыграют друг с другом, что гарантирует присутствие спортсменки из России в финале.

Категория турнира в Токио – WTA 500. Призовой фонд – 780,6 тыс. долларов.