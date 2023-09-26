Первая ракетка России победила украинку Костюк на турнире в Токио
Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина нанесла поражение украинке Марте Костюк в матче первого круга турнира категории WTA 500 в Токио.
Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:4, 6:3 в пользу представительницы России.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Касаткина занимает 13-е место – наивысшее среди россиянок. Костюк – на 45-й строчке.
В следующем круге соперницей Касаткиной будет 220-я ракетка мира Деспина Папамихаил (Греция). Также во второй круг из россиянок вышли Анастасия Павлюченкова (№86 в рейтинге WTA), Екатерина Александрова (21), Вероника Кудерметова (19), Людмила Самсонова (22).