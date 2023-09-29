Гассиев почти на 10 кг оказался легче Валлина на взвешивании перед боем
Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Вес российского боксера Мурата Гассиева на взвешивании накануне поединка со шведом Отто Валлином составил 98 кг, сообщила пресс-служба Федерации бокса России.
Вес Валлина – 107,75 кг.
Как сообщалось, бой между обладателем пояса WBA Inter-Continental в тяжелом весе Муратом Гассиевым и шведом Отто Валлиным пройдет 30 сентября в турецком Белеке. 10-раундовый бой возглавит шоу "IBA Champions Night".