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Гассиев почти на 10 кг оказался легче Валлина на взвешивании перед боем

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Вес российского боксера Мурата Гассиева на взвешивании накануне поединка со шведом Отто Валлином составил 98 кг, сообщила пресс-служба Федерации бокса России.

Вес Валлина – 107,75 кг.

Как сообщалось, бой между обладателем пояса WBA Inter-Continental в тяжелом весе Муратом Гассиевым и шведом Отто Валлиным пройдет 30 сентября в турецком Белеке. 10-раундовый бой возглавит шоу "IBA Champions Night".

бокс Мурат Гассиев Отто Валлин
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