"Локомотив" выиграл у "Пари НН" в матче РПЛ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Московский "Локомотив" со счетом 1:0 взял верх над нижегородским "Пари НН" в матче 10-го тура чемпионата России по футболу.

На 84-й минуте встречи в Москве отличился Рифат Жемалетдинов, вышедший на замену за три минуты до этого.

"Локомотив" набрал 18 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. Первую строчку занимает "Краснодар" (21 балл), второе – самарские "Крылья Советов" (18). У этих команд имеются по игре в запасе.

"Пари НН" - на восьмом месте (14).