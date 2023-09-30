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"Локомотив" выиграл у "Пари НН" в матче РПЛ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Московский "Локомотив" со счетом 1:0 взял верх над нижегородским "Пари НН" в матче 10-го тура чемпионата России по футболу.

На 84-й минуте встречи в Москве отличился Рифат Жемалетдинов, вышедший на замену за три минуты до этого.

"Локомотив" набрал 18 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. Первую строчку занимает "Краснодар" (21 балл), второе – самарские "Крылья Советов" (18). У этих команд имеются по игре в запасе.

"Пари НН" - на восьмом месте (14).

Локомотив Пари НН футбол РПЛ
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