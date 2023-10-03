Медведев победил Зверева и вышел в финал теннисного турнира в Пекине

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев выиграл у представителя Германии Александра Зверева в матче 1/2 финала турнира в Пекине.

Результат матча – 6:4, 6:3 в пользу россиянина.

Медведев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает третье место, Зверев – десятая ракетка мира.

В финале россиянин сыграет с победителем матча между второй ракеткой планеты испанцем Карлосом Алькарасом и седьмой ракеткой итальянцем Янником Синнером.

Соревнование в Пекине относится к турнирам категории ATP 500, в 2023 году оно проходит с призовым фондом в размере 3,63 млн долларов.