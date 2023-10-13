Винер уверена, что россияне должны первыми отказаться от Олимпиады

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер считает, что отечественные спортсмены должны сами бойкотировать Олимпийские игры.

"Я считаю, этого следовало ожидать, уже говорила об этом. Как говорит наш президент: "Если драка неминуема, надо бить первым". Я считаю, нам нужно первыми отказаться от участия в Олимпийских играх. Нас настолько прижимают и унижают, что я не вижу тут положительного исхода, при котором мы сможем выступать", - приводит слова Винер "Матч ТВ".

12 октября МОК лишил полномочий Олимпийский комитет России из-за принятия в него олимпийских советов новых субъектов РФ (Донецкая, Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области).

При этом в МОК отметили, что решения от 28 марта 2023 года остаются в полной силе, организация оставляет за собой право принимать решение об участии отдельных нейтральных спортсменов с российским паспортом.

28 марта МОК выступил с рекомендацией допустить россиянин и белорусов к международным соревнованиям, но только в качестве нейтральных атлетов. При этом к турнирам могли бы допустить лишь тех, кто не поддерживает специальную военную операцию на Украине. Запрещено выступать в соревнованиях спортсменам, имеющим отношение к вооруженным силам, к примеру, ЦСКА или "Динамо".