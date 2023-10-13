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Винер уверена, что россияне должны первыми отказаться от Олимпиады

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер считает, что отечественные спортсмены должны сами бойкотировать Олимпийские игры.

СпортВ ОКР заверили, что решение МОК по комитету не повлияет на спортсменов РФЧитать подробнее

"Я считаю, этого следовало ожидать, уже говорила об этом. Как говорит наш президент: "Если драка неминуема, надо бить первым". Я считаю, нам нужно первыми отказаться от участия в Олимпийских играх. Нас настолько прижимают и унижают, что я не вижу тут положительного исхода, при котором мы сможем выступать", - приводит слова Винер "Матч ТВ".

12 октября МОК лишил полномочий Олимпийский комитет России из-за принятия в него олимпийских советов новых субъектов РФ (Донецкая, Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области).

При этом в МОК отметили, что решения от 28 марта 2023 года остаются в полной силе, организация оставляет за собой право принимать решение об участии отдельных нейтральных спортсменов с российским паспортом.

28 марта МОК выступил с рекомендацией допустить россиянин и белорусов к международным соревнованиям, но только в качестве нейтральных атлетов. При этом к турнирам могли бы допустить лишь тех, кто не поддерживает специальную военную операцию на Украине. Запрещено выступать в соревнованиях спортсменам, имеющим отношение к вооруженным силам, к примеру, ЦСКА или "Динамо".

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