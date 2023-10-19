Поиск

Батыргазиев заявил, что нокаутированный им венесуэлец Луцес удивил его напором

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион-2020 по боксу россиянин Альберт Батыргазиев по ходу поединка над венесуэльцем венесуэльцем Эндером Луцесом не допускал мыслей о том, что победа не уйдет от него, несмотря на преимущество.

"Это бокс: я не допускал такой мысли и держал концентрацию каждую секунду. Любой удар может стать последним. Спасибо команде за подготовку. Поздравляю Россию — сегодня наш день", - сказал Батыргазиев журналистам.

На вопрос, чем Луцес удивил его, россиянин сказал: "своим напором". "Временами он форсировал события, но я старался не отставать", - отметил российский боксер.

"Спасибо Луцесу, он приехал издалека и не побоялся за свой нолик. Только уважение. После каждого поединка я знакомлюсь со своими оппонентами, и они становятся моими друзьями. Да, бокс — жесткий вид спорта, но он объединяет. Сейчас под каждым своим постом ставлю такой хэштег. Спасибо Умару Назаровичу Кремлеву (глава Международной ассоциации бокса – ИФ), который создаёт для нас все условия", - сказал Батыргазиев.

По словам спортсмена, подготовка к бою с Луцесом "длилась несколько месяцев".

"У соперника было 20 побед, отнеслись к нему со всей серьезностью: учли все сильные и слабые стороны оппонента. Я приношу извинения, если где-то бегал от журналистов и не давал интервью (но сделал исключение "Интерфаксу" - ИФ). Но я готовился. Если вы потеряете меня — значит я в зале", - подчеркнул он.

Поединок был главным событием турнира Ural FC 4 в Перми и закончился в пятом раунде, когда россиянин нокаутировал венесуэльца.

25-летний Батыргазиев выиграл десятый подряд поединок подряд (и седьмой – нокаутом) на профессиональном ринге, не имея поражений.

В свою очередь, 24-летний Луцес впервые проиграл в качестве профессионала, он имеет за своими плечами 20 победных боев (16 – нокаутом).

Альберт Батыргазиев бокс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Чемпион ОИ Батыргазиев нокаутировал Луцеса на турнире в Перми

Чемпион ОИ Батыргазиев нокаутировал Луцеса на турнире в Перми

Призовые для Игр Будущего будут выплачиваться в криптовалюте

Путин прибыл в Пермь, где выступит на форуме "Россия - спортивная держава"

Неймар выбыл на длительный срок из-за травмы

Малкин вошел в топ-3 российских снайперов за всю историю НХЛ

Малкин вошел в топ-3 российских снайперов за всю историю НХЛ

"Спартак" установил клубный рекорд по числу побед подряд в КХЛ

Девять сборных стали обладателями путевок на Евро-2024

Девять сборных стали обладателями путевок на Евро-2024

Футболиста "Ювентуса" отстранили за ставки и обязали лечиться от лудомании

Футболисты сборной России сыграли вничью с Кенией в товарищеском матче

Футболисты сборной России сыграли вничью с Кенией в товарищеском матче

Катарский шейх отказался от покупки "Манчестер Юнайтед"

Катарский шейх отказался от покупки "Манчестер Юнайтед"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });