Батыргазиев заявил, что нокаутированный им венесуэлец Луцес удивил его напором

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион-2020 по боксу россиянин Альберт Батыргазиев по ходу поединка над венесуэльцем венесуэльцем Эндером Луцесом не допускал мыслей о том, что победа не уйдет от него, несмотря на преимущество.

"Это бокс: я не допускал такой мысли и держал концентрацию каждую секунду. Любой удар может стать последним. Спасибо команде за подготовку. Поздравляю Россию — сегодня наш день", - сказал Батыргазиев журналистам.

На вопрос, чем Луцес удивил его, россиянин сказал: "своим напором". "Временами он форсировал события, но я старался не отставать", - отметил российский боксер.

"Спасибо Луцесу, он приехал издалека и не побоялся за свой нолик. Только уважение. После каждого поединка я знакомлюсь со своими оппонентами, и они становятся моими друзьями. Да, бокс — жесткий вид спорта, но он объединяет. Сейчас под каждым своим постом ставлю такой хэштег. Спасибо Умару Назаровичу Кремлеву (глава Международной ассоциации бокса – ИФ), который создаёт для нас все условия", - сказал Батыргазиев.

По словам спортсмена, подготовка к бою с Луцесом "длилась несколько месяцев".

"У соперника было 20 побед, отнеслись к нему со всей серьезностью: учли все сильные и слабые стороны оппонента. Я приношу извинения, если где-то бегал от журналистов и не давал интервью (но сделал исключение "Интерфаксу" - ИФ). Но я готовился. Если вы потеряете меня — значит я в зале", - подчеркнул он.

Поединок был главным событием турнира Ural FC 4 в Перми и закончился в пятом раунде, когда россиянин нокаутировал венесуэльца.

25-летний Батыргазиев выиграл десятый подряд поединок подряд (и седьмой – нокаутом) на профессиональном ринге, не имея поражений.

В свою очередь, 24-летний Луцес впервые проиграл в качестве профессионала, он имеет за своими плечами 20 победных боев (16 – нокаутом).