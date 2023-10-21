Генсек Федерации бокса России восхищена атмосферой на турнире Ural FC 4 в Перми

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко выразила восторг от атмосферы на турнире Ural FC 4, который прошел в Перми в рамках международного форума "Россия – спортивная держава".

"Это был настоящий праздник, и мне как руководителю Федерации бокса России настолько приятно и радостно увидеть все заполненные трибуны. Как переживали, как болели. Конечно, мощная энергетика, а она передается. Общее ликование "Россия! Россия!", объединение патриотизмом сделали общее дело, праздник получился просто грандиозным", - сказала Кириенко "Интерфаксу".

В общей сложности на турнире Ural FC 4 прошли 11 боев – по правилам бокса и кикбоксинга и по формату матчевой встречи "сборная России" - сборная мира. Россияне выиграли восемь поединков, три завершились вничью.

Олимпийский чемпион ОИ-2020 по боксу россиянин Альберт Батыргазиев победил венесуэльца Эндера Луцеса в главном поединке, нокаутировав соперника в пятом раунде.

В со-главном поединке международного шоу на ринг выходил россиянин Кирилл Сидельников, для многократного чемпиона мира и Европы по самбо это был дебют боксером на профессиональном ринге. Его соперник – нидерландский кикбоксер марокканского происхождения Нидаль Бикири. Поединок завершился вничью.