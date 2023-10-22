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Сборная России выиграла медальный зачет Игр БРИКС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU -Российские спортсмены заработали наибольшее количество наград на прошедших в ЮАР Играх БРИКС.

Они выиграли 59 медалей: 35 золотых, по 12 серебряных и бронзовых.

Второе место заняла сборная Китая (55 медалей), третье – ЮАР (51), четвертое - Индия (27).

В составе российской команды выступили 34 спортсмена в шести вилах спорта - плавание, теннис, бадминтон, пляжный волейбол, настольный теннис, спорт лиц с поражением ОДА (дисциплины – настольный теннис и теннис на колясках).

В 2024 году Игры БРИКС примет Казань.

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