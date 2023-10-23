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СМИ сообщили о возможном проведении игры сборных России и Занзибара по футболу

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - РФС ведет переговоры с Федерацией футбола Занзибара о проведении товарищеского матча национальных команд этих стран, пишет "Спорт-Экспресс".

Вероятнее всего, пишет газета, игра пройдет в России в 2024 году.

При этом, в переговорах по международному сотрудничеству Занзибар представляет и интересы Футбольной федерации Танзании, игроки ее сборной имеют право выступать за команду Занзибара

Как стало известно "СЭ", Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры с Федерацией футбола Занзибара о проведении товарищеского матча между сборными командами стран. С высокой долей вероятности встреча пройдет в 2024 году в России.

В переговорах по международному сотрудничеству Занзибар представляет и интересы Футбольной федерации Танзании. Кроме того, игроки сборной Танзании имеют право выступать за команду Занзибара.

В настоящее время российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях.

РФС футбол
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