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Рекордсмен КХЛ Мозякин вошел в тренерский штаб "Металлурга"

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион Сергей Мозякин стал помощником главного тренера "Металлурга", сообщает пресс-служба магнитогорского хоккейного клуба.

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"Сегодня на утреннем собрании команды было объявлено о новом назначении в тренерском составе. Естественно, что на мостике "Магнитки" Сергей Мозякин будет помогать Юрию Трубачёву и отвечать за атакующие действия команды. Отметим, что функционал директора по развитию "Металлурга", который раньше входил в рабочие обязанности Сергея Валерьевича, временно возьмёт на себя директор клуба Алексей Жлоба", - говорится в сообщении.

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира 42-летний Мозякин играл в "Металлурге" с 2011 по 2021 год. В составе команды дважды выиграл Кубок Гагарина. Он обладатель ряда рекордов КХЛ и чемпионатов России.

КХЛ хоккей Сергей Мозякин
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