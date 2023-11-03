Экс-футболист сборной России Бугаев арестован по делу о наркотиках

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Прикубанский районный суд Краснодара арестовал до 31 декабря бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

"Рассмотрев материалы, суд ходатайство удовлетворил, избрав в отношении Бугаева меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры - до 31.12.2023", - говорится в сообщении.

Из материалов, представленных суду, следует, что года в ходе личного досмотра фигуранта сотрудниками полиции у Бугаева "было обнаружено и изъято вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство - метилэфедрон массой 484,8 гр., которое он приобрел и хранил с целью дальнейшего незаконного сбыта".

1 ноября появилась информация, что 42-летнего экс-футболиста задержали в Краснодаре, где обнаружили при нем порядка 495 г мефедрона. На Бугаева заведено уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере. Также сообщалось об оказании им сопротивления сотрудникам правоохранительных органов.

При этом адвокат спортсмена Екатерина Макличенко заявляла, что "что при нем не было наркотиков".

42-летний Бугаев выступал за московские "Торпедо" и "Локомотив", томскую "Томь", подмосковные "Химки", ФК "Краснодар", провел несколько матчей за сборную России. В составе "Локомотива" стал обладателем суперкубка и бронзовым призером чемпионата России.