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Рублев вышел в полуфинал турнира Masters в Париже и сыграет с Джоковичем

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил австралийца Алекса Де Минора в четвертьфинале турнира категории Masters в Париже.

Результат матча – 4:6, 6:3, 6:1 в пользу россиянина, пятой ракетки мира. Де Минор в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов занимает 13-е место.

В полуфинале Рублев сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Еще один российский участник четвертьфинала Карен Хачанов (№15 в мировом рейтинге) потерпел поражение от грека Стефаноса Циципаса (6).

Турнир в Париже проходит на хардовом покрытии, его призовой фонд – свыше 5,77 млн евро.

Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP.

Андрей Рублев Masters ATP теннис
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