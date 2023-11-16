Шипачев вторым в истории набрал 900 очков в КХЛ

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий казанского "Ак Барса" Вадим Шипачев преодолел отметку в 900 очков в матчах Континентальной хоккейной лиги.

Юбилейный балл результативности он набрал, поразив ворота московского "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ в Казани в четверг. В той же игре позднее 36-летний Шипачев сделал результативную передачу. В этом матче "Ак Барс" победил со счетом 4:1.

Таким образом, в активе хоккеиста сейчас 901 (285+616 по системе "гол+пас") очко в 948 матчах КХЛ.

Шипачев – второй в истории, кому удалось преодолеть отметку в 900 очков. Первым был Сергей Мозякин, на счету завершившего карьеру олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира 928 (419+509) баллов).

Что касается Шипачева – он олимпийский чемпион и чемпион мира.