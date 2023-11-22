Сборная Узбекистана победила Англию в 1/8 финала юношеского ЧМ по футболу

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты юношеской сборной Узбекистана со счетом 2:1 победили сверстников из команды Англии на чемпионате мира среди игроков не старше 17 лет.

Чемпионат проходит в Индонезии.

На 4-й минуте Узбекистан вышел вперед благодаря голу Амирбека Саидова. На 35-й Джоэл Ндала сравнял счет, на 67-й Лазизбек Мирзаев забил победный для сборной Узбекистана мяч.

В четвертьфинале Узбекистан сыграет с победителем пары Франция – Сенегал.