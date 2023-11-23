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Хэмилтон вел переговоры с Red Bull и мог стать напарником Ферстаппена

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Глава Red Bull Кристиан Хорнер заявил, что семикратный чемпион мира по автогонкам класса "Формула-1" британец Льюис Хэмилтон мог перейти в эту команду.

По словам Хорнера, представители Хэмилтона в 2023 году несколько раз связывались с Red Bull и обсуждали возможный переход британца из Mercedes. В случае подписания контракта, Хэмилтон становился напарником действующего чемпиона "Формулы-1" нидерландца Макса Ферстаппена. Но такая перспектива смущала уже самого Хорнера.

"Я не вижу, чтобы Макс и Льюис работали вместе. Динамика была бы неправильной. Мы на 100 процентов довольны тем, что имеем", - приводит слова Хорнера Daily Mail.

По его словам, с аналогичными запросами сторона Хэмилтона обращалась также в Ferrari. Однако в августе гонщик продлил контракт с Mercedes.

В 2023 году Ферстаппен в третий раз подряд стал чемпионом "Формулы-1".

Ferrari Mercedes Red Bull Льюис Хэмилтон Формула-1 Кристиан Хорнер Макс Ферстаппен
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