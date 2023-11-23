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Российским шахматистам продлили разрешение выступать под флагом ФИДЕ

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Международная шахматная федерация продлила разрешение россиянам и белорусам выступать в соревнованиях под флагом ФИДЕ, сообщается на сайте организации.

Опция будет действовать до 1 января 2025 года.

Решение касается тех, кто уже выступает на международных турнирах под флагом ФИДЕ.

Шахматисты из России и Белоруссии смогут принимать участие в соревнованиях под флагом на протяжении

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать до турниров россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендации МОК. В декабре того же года ФИДЕ разрешила россиянам и белорусам участвовать в международных стартах под флагом организации до 1 января 2024 года.

ФИДЕ Международная шахматная федерация шахматы
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