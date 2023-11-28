Международная федерация баскетбола продлила отстранение россиян и белорусов
Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Международная федерация баскетбола оставила в силе запрет россиянам и белорусам на участие в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщается на сайте ФИБА.
Соответствующее решение принято на заседании исполкома ФИБА во вторник.
Санкции в отношении россиян и белорусов будут действовать до следующего заседания.
ФИБА отстранила россиян и белорусов от международных турниров 1 марта 2022 года из-за ситуации на Украине. В результате национальные команды этих стран не смогли участвовать в чемпионате мира, в отборе на ОИ, женского чемпионата Европы.
Также на территории РФ и Белоруссии запрещается проведение любых соревнований под эгидой ФИБА.