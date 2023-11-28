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Международная федерация баскетбола продлила отстранение россиян и белорусов

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Международная федерация баскетбола оставила в силе запрет россиянам и белорусам на участие в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщается на сайте ФИБА.

Соответствующее решение принято на заседании исполкома ФИБА во вторник.

Санкции в отношении россиян и белорусов будут действовать до следующего заседания.

ФИБА отстранила россиян и белорусов от международных турниров 1 марта 2022 года из-за ситуации на Украине. В результате национальные команды этих стран не смогли участвовать в чемпионате мира, в отборе на ОИ, женского чемпионата Европы.

Также на территории РФ и Белоруссии запрещается проведение любых соревнований под эгидой ФИБА.

баскетбол Международная федерация баскетбола ФИБА
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