Свыше 600 международных матчей выиграли российские теннисисты в 2023 году

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Российские теннисисты в 2023 году выиграли 610 матчей на международном уровне, сообщается на сайте Федерации тенниса России.

Из них 200 матчей одержано на взрослом уровне, 240 – в турнирах среди игроков до 19 лет, 94 – до 15 лет, 60 – до 13 лет, 16 – до 17 лет. Эти матчи прошли в 69 странах мира.

По этим показателям было перекрыто достижение 2022 года, когда россияне 577 матчей, но в 73 странах мира.