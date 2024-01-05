Паралимпиец Писториус освобожден из тюрьмы

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Южноафриканский паралимпиец Оскар Писториус, осужденный за убийство своей подруги Ривы Стенкамп, покинул тюрьму по условно-досрочному освобождению и теперь находится дома. Об этом сообщает "Ассошиэйтед Пресс".

37-летний Писториус провел в тюрьме почти девять лет, приговорен же был к 13 годам и пяти месяцам заключения. В ноябре прошлого года комиссия по условно-досрочному освобождению в ЮАР удовлетворила прошение об УДО. Однако спортсмен будет находиться под надзором до декабря 2024 года.

Отмечается, что Писториусу ограничат возможность покидать дом, запретят употреблять алкоголь; спортсмен обязан посещать программы по управлению гневом и насилию в отношении женщин. Ему придется выполнять общественные работы.

Писториус находился в заключении с октября 2014 года.

14 февраля 2013 года его подруга Рива Стенкамп была застрелена в его доме. Писториус не отрицал, что он стрелял, но утверждал, что думал, что через дверь санузла стреляет в грабителя.

В октябре 2014 года суд Претории приговорил его к пяти годам тюрьмы за непредумышленное убийство. Прокуратура оспорила этот приговор как чрезмерно мягкий и потребовала увеличить срок лишения свободы - до минимальных для этой уголовной статьи 15 лет. В ноябре 2017 года суд увеличил Писториусу тюремный срок до 13 лет. Весной 2023 года он уже просил об УДО, но получил отказ.

Писториусу еще в младенчестве ампутировали обе ноги по медицинским показаниям. Он стал шестикратным чемпионом Паралимпийских игр, а в 2012 году он стал первым в истории человеком без обеих ног, принявшим участие в Олимпиаде среди здоровых спортсменов.