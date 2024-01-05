Поиск

Паралимпиец Писториус освобожден из тюрьмы

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Южноафриканский паралимпиец Оскар Писториус, осужденный за убийство своей подруги Ривы Стенкамп, покинул тюрьму по условно-досрочному освобождению и теперь находится дома. Об этом сообщает "Ассошиэйтед Пресс".

37-летний Писториус провел в тюрьме почти девять лет, приговорен же был к 13 годам и пяти месяцам заключения. В ноябре прошлого года комиссия по условно-досрочному освобождению в ЮАР удовлетворила прошение об УДО. Однако спортсмен будет находиться под надзором до декабря 2024 года.

Отмечается, что Писториусу ограничат возможность покидать дом, запретят употреблять алкоголь; спортсмен обязан посещать программы по управлению гневом и насилию в отношении женщин. Ему придется выполнять общественные работы.

СпортПаралимпийца Писториуса в январе выпустят на свободу по УДОПаралимпийца Писториуса в январе выпустят на свободу по УДОЧитать подробнее

Писториус находился в заключении с октября 2014 года.

14 февраля 2013 года его подруга Рива Стенкамп была застрелена в его доме. Писториус не отрицал, что он стрелял, но утверждал, что думал, что через дверь санузла стреляет в грабителя.

В октябре 2014 года суд Претории приговорил его к пяти годам тюрьмы за непредумышленное убийство. Прокуратура оспорила этот приговор как чрезмерно мягкий и потребовала увеличить срок лишения свободы - до минимальных для этой уголовной статьи 15 лет. В ноябре 2017 года суд увеличил Писториусу тюремный срок до 13 лет. Весной 2023 года он уже просил об УДО, но получил отказ.

Писториусу еще в младенчестве ампутировали обе ноги по медицинским показаниям. Он стал шестикратным чемпионом Паралимпийских игр, а в 2012 году он стал первым в истории человеком без обеих ног, принявшим участие в Олимпиаде среди здоровых спортсменов.

ЮАР Оскар Писториус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

НХЛ включила трех россиян в состав участников Матча звезд

Бразильский футболист Нино перешел в "Зенит"

Бразильский футболист Нино перешел в "Зенит"

Бразильский нападающий Педро перешел из "Коринтианса" в "Зенит"

Бразильский нападающий Педро перешел из "Коринтианса" в "Зенит"

Овечкин сократил до 64 голов отставание от рекорда Гретцки

Головин вошел в символическую сборную чемпионата Франции по итогам года

Головин вошел в символическую сборную чемпионата Франции по итогам года

Надаль выиграл первый матч после возвращения в теннис

Что произошло за день: суббота, 30 декабря

Шахматисты Дубов и Артемьев стали призерами ЧМ по блицу

Шахматисты Дубов и Артемьев стали призерами ЧМ по блицу

Российский гроссмейстер Гунина выиграла ЧМ по блицу

СМИ сообщили о подписании Биволом контракта на бой с Бетербиевым

СМИ сообщили о подписании Биволом контракта на бой с Бетербиевым
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });