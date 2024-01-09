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Канадский хоккеист Лайпсик стал гражданином РФ

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ канадскому нападающему петербургскому СКА Брендану Лайпсику. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Экс-хоккеист "Ванкувера", "Вашингтона" и ряда других клубов НХЛ выступает в Континентальной лиге с сезона-2020/21, когда он перешел в московский ЦСКА. Также в КХЛ 29-летний форвард играл в магнитогорском "Металлурге", а c нынешнего сезона защищает цвета СКА.

В регулярных чемпионатах НХЛ Лайпсик провел 187 матчей, в которых набрал по системе "гол+пас" 59 (16+43) очков.

КХЛ хоккей Брендан Лайпсик
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