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Вице-президент лиги АСА назвал Оливейру "очень опасным" соперником для Царукяна в UFC

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Вице-президент бойцовской лиги АСА Асланбек Бадаев призвал российско-армянского бойца Армана Царукяна к максимальной концентрации в претендентском поединке в легком весе на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе против бразильца Чарльза Оливейры.

"Очень опасный поединок для Армана. Оливейра очень силен в стойке, у него серьезная ударная мощь, у него большой арсенал. Оливейра и с рук бьет хорошо, и колени у него есть. Очень опасный соперник для Царукяна. Единственное - Арман будет превосходить соперника в борьбе. Но опять же... Бороться для чего? Чтобы перевести и там столкнуться с его джиу-джитсу? Или остаться в стойке и попытаться избежать его ударной мощи", - сказал Бадаев "Интерфаксу".

"Для Армана это максимальная проверка. Считаю, что на бумаге фаворит - Оливейра. Но Арман молодой и мотивированный боец, ему это нужнее. Шансы будут. Если Царукян избежит тяжелых попаданий и сабмишена в партере... Хотя это довольно общие слова, но именно это нужно сделать Арману. Нужно действовать максимально сконцентрировано", - отметил собеседник агентства.

В UFC Царукян идет на серии из трех побед. Обоих бойцов объединяют победы над ирано-американским спортсменом Бениэлом Дариушем в последних боях, а также наличие поражений от действующего чемпиона UFC в легком весе россиянина Ислама Махачева. Победитель боя Царукян – Оливейра встретится с Махачевым в титульном поединке.

UFC Арман Царукян Асланбек Бадаев Чарльз Оливейра
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