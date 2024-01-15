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Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open

Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open
Фото: AP/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Первая ракетка России Даниил Медведев завоевал путевку во второй круг теннисного турнира Большого шлема Australian Open.

В стартовом раунде соревнования он встречался с французом Теренсом Атманом. В четвертом сете, при счете 5:7, 6:2, 6:4, 1:0, представитель Франции отказался от дальнейшей борьбы.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает третье место, Атман – 145-е.

Следующим соперником Медведева будет 50-я ракетка мира финский теннисист Эмил Руусувуори.

Между тем, по итогам матчей, состоявшихся в ночь на понедельник по московскому времени, из одиночного разряда Australian Open выбыли россиянки Анастасия Потапова, Екатерина Александрова, Диана Шнайдер.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

Россияне и белорусы выступают под нейтральным флагом.

Australian Open Даниил Медведев Екатерина Александрова Анастасия Потапова теннис Диана Шнайдер
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