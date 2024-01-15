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Побившего рекорд Мессье россиянина признали второй звездой дня в НХЛ

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге, сообщается на сайте НХЛ.

В матче против "Вашингтона", завершившегося со счетом 2:1 в пользу "Рейнджерс", россиянин отметился голом. Этот гол позволил Панарину достичь отметки в 400 очков в матчах за "Рейнджерс". Для этого россиянину хватило 310 матчей, что является клубным рекордом. До Панарина быстрее всех рубежа в 400 очков достиг шестикратный обладатель Кубка Стэнли канадец Марк Мессье.

В 400 набранных Панариным очков вошли 127 голов и 273 результативные передачи. Всего же, с учетом выступлений за "Чикаго" и "Коламбус", 32-летний Панарин провел в регулярных чемпионатах НХЛ 632 матча, в которых набрал 720 (243+477 по системе "гол+пас") очков.

Первой звездой дня признан канадский форвард "Торонто" Митч Марнер, забросивший шайбу в ворота "Детройта" и набравший 600-е очко в карьере в НХЛ. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу "Детройта". Автор одного из голов в составе победителей американец Эндрю Копп признан третьей звездой.

Артемий Панарин НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс хоккей Марк Мессье
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